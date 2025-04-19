«Под огнём врага»: Настоятель Горнальского монастыря рассказал об атаке ВСУ в разгар литургии
RT: Монахи Горнальского монастыря чудом спаслись от атаки ВСУ во время литургии
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Настоятель Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря отец Питирим рассказал о чудесном спасении служителей обители от украинских войск в августе 2024 года. По словам настоятеля, Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу монастырь в Курском приграничье в самый разгар литургии.
«Прерывать её (литургию. — прим. Life.ru), бросив святые дары, было нельзя. Поэтому службу монахи завершали под огнём врага и только потом стали укрываться от коптеров-камикадзе противника», — рассказал отец Питирим в интервью RT.
По воспоминаниям настоятеля, сначала пожар начался в новом храме, а во второй половине того же дня загорелся старый храм Покрова Божией Матери. Монахи оперативно вынесли и спрятали на цокольном этаже иконы, мощи и все святыни. Священнослужитель предположил, что атаковали стены святой обители из танка, так как были характерные залпы и «очень короткий промежуток между выстрелом и прилётом».
На следующий день братия предприняла попытку покинуть монастырь, для чего потребовалось пересечь нескольких украинских контрольных пунктов. По словам отца Питирима, на некоторых из постов украинские силовики отобрали у монахов телефоны и ценные вещи. У одного из блокпостов автомобиль священнослужителей попал под обстрел, что привело к гибели одного из трудников обители. По словам настоятеля, ему был 51 год. Будучи инвалидом с самого детства он был при храме, помогал с уборкой и выполнял работы, которые были ему по силам.
Ранее сообщалось, что в селе Горналь Курской области, где российские подразделения вытесняют украинских солдат из района Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, продолжаются интенсивные бои. В ходе столкновений украинские войска подорвали ряд монастырских зданий. Кроме того, погиб офицер, который на территории святой обители пытался вести переговоры с украинскими военнослужащими.