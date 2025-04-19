«Под огнём врага»: Настоятель Горнальского монастыря рассказал об атаке ВСУ в разгар литургии

Настоятель Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря отец Питирим рассказал о чудесном спасении служителей обители от украинских войск в августе 2024 года. По словам настоятеля, Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу монастырь в Курском приграничье в самый разгар литургии.

«Прерывать её (литургию. — прим. Life.ru), бросив святые дары, было нельзя. Поэтому службу монахи завершали под огнём врага и только потом стали укрываться от коптеров-камикадзе противника», — рассказал отец Питирим в интервью RT.

По воспоминаниям настоятеля, сначала пожар начался в новом храме, а во второй половине того же дня загорелся старый храм Покрова Божией Матери. Монахи оперативно вынесли и спрятали на цокольном этаже иконы, мощи и все святыни. Священнослужитель предположил, что атаковали стены святой обители из танка, так как были характерные залпы и «очень короткий промежуток между выстрелом и прилётом».

На следующий день братия предприняла попытку покинуть монастырь, для чего потребовалось пересечь нескольких украинских контрольных пунктов. По словам отца Питирима, на некоторых из постов украинские силовики отобрали у монахов телефоны и ценные вещи. У одного из блокпостов автомобиль священнослужителей попал под обстрел, что привело к гибели одного из трудников обители. По словам настоятеля, ему был 51 год. Будучи инвалидом с самого детства он был при храме, помогал с уборкой и выполнял работы, которые были ему по силам.