В селе Горналь Курской области продолжаются ожесточённые бои. Российские войска выбивают украинских солдат с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, пишет ТАСС.

В ходе боевых действий ВСУ подорвали несколько зданий монастыря, а также убили офицера, который пытался договориться с российскими военными о сдаче в плен на территории святого места.

Монастырь был основан в 1671 году и с августа 2024 года неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В настоящее время Российская армия продолжает успешно выполнять поставленные задачи, несмотря на сложную ситуацию в регионе.