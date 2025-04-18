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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 04:21
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Армия России ведёт ожесточенные бои за монастырь в курском селе Горналь

В селе Горналь Курской области продолжаются ожесточённые бои. Российские войска выбивают украинских солдат с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, пишет ТАСС.

В ходе боевых действий ВСУ подорвали несколько зданий монастыря, а также убили офицера, который пытался договориться с российскими военными о сдаче в плен на территории святого места.

Монастырь был основан в 1671 году и с августа 2024 года неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В настоящее время Российская армия продолжает успешно выполнять поставленные задачи, несмотря на сложную ситуацию в регионе.

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ВСУ продолжают пытаться усилить своё присутствие в приграничной зоне, перебрасывая технику и новые войска. Однако в ряды украинской армии всё чаще попадают молодые призывники, возраст которых составляет 18-20 лет.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Артём Гапоненко
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