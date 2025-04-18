Армия России ведёт ожесточенные бои за монастырь в курском селе Горналь
В селе Горналь Курской области продолжаются ожесточённые бои. Российские войска выбивают украинских солдат с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, пишет ТАСС.
В ходе боевых действий ВСУ подорвали несколько зданий монастыря, а также убили офицера, который пытался договориться с российскими военными о сдаче в плен на территории святого места.
Монастырь был основан в 1671 году и с августа 2024 года неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В настоящее время Российская армия продолжает успешно выполнять поставленные задачи, несмотря на сложную ситуацию в регионе.
ВСУ продолжают пытаться усилить своё присутствие в приграничной зоне, перебрасывая технику и новые войска. Однако в ряды украинской армии всё чаще попадают молодые призывники, возраст которых составляет 18-20 лет.
Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov