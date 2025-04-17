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Регион
Опубликовано 17 апреля 2025, 14:36
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«Ряды мельчают»: ВСУ бросили в бой 18-летних призывников в Курском приграничье

Эксперт Киселёв: ВСУ отправили в Курскую область 18-летних призывников

Украина отправила в Курскую область РФ 18-летних призывников. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Украина отправила в Курскую область РФ 18-летних призывников. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Армия России продолжает успешно выполнять поставленные задачи, несмотря на сложную обстановку в Курской области. Украина при этом не оставляет попыток подтянуть к приграничному региону технику и живую силу, однако ряды ВСУ пополняются уже призывниками по 18-20 лет, рассказал военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселёв.

«Как говорится, ряды мельчают, и поэтому кого-то нужно ставить. А ещё они на этот участок подогнали большое количество артиллерии. Поэтому, к сожалению, пока такая ситуация. Она, я думаю, выровняется в ближайшее время. И всё равно у нас есть там очень серьёзный замысел для того, чтобы полностью эту группировку уничтожить», — отметил собеседник «Царьграда».

По словам эксперта, Киев также активно использует беспилотные летательные аппараты, в том числе FPV-дроны. Причём, их управлением занимаются не только вчерашние подростки, но и женщины, отметил Киселёв.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области, где скрывалась группа боевиков ВСУ. В результате ожесточённых боёв российские войска уничтожили около двухсот солдат противника. Тем не менее украинские войска подорвали ряд строений Горнальского монастыря.

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Борис Эльфанд
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