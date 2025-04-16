Русский немец Рудольф Даршт был трудником в монастыре в Осетии. Затем он нашёл духовного отца в Карачаево-Черкесии и решил посвятить свою жизнь служению Богу. Однако преступления Киева против Донбасса в 2014 году заставили уроженца Курской области пересмотреть свои планы.

Рудольф Даршт. Обложка © RT

«Я никогда не мечтал служить в армии. Но когда стал узнавать, что там происходит, как убивают детей, женщин, как насилуют и издеваются на мирными людьми, понял, что моё место на войне», — заявил собеседник RT.

Боевой путь он начал в ЛНР, там же получил позывной «Монах». В 2022 году Рудольф продолжил служение России уже в рамках СВО, а через два года получил тяжёлое ранение. Даршт несколько раз переживал смертоносные схватки с противником и раз за разом возвращался в строй. А когда бойца окончательно комиссовали по совокупности ранений, он занялся волонтёрством.