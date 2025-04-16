Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 10:08

Служит Богу и России: Участник СВО ушёл из монастыря ради защиты Родины

RT: Участник СВО из Курской области Рудольф Даршт ушёл на фронт из монастыря

Военный. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военный. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Русский немец Рудольф Даршт был трудником в монастыре в Осетии. Затем он нашёл духовного отца в Карачаево-Черкесии и решил посвятить свою жизнь служению Богу. Однако преступления Киева против Донбасса в 2014 году заставили уроженца Курской области пересмотреть свои планы.

Рудольф Даршт. Обложка © RT

Рудольф Даршт. Обложка © RT

«Я никогда не мечтал служить в армии. Но когда стал узнавать, что там происходит, как убивают детей, женщин, как насилуют и издеваются на мирными людьми, понял, что моё место на войне», — заявил собеседник RT.

Священник сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации людей в Курской области
Священник сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации людей в Курской области

Боевой путь он начал в ЛНР, там же получил позывной «Монах». В 2022 году Рудольф продолжил служение России уже в рамках СВО, а через два года получил тяжёлое ранение. Даршт несколько раз переживал смертоносные схватки с противником и раз за разом возвращался в строй. А когда бойца окончательно комиссовали по совокупности ранений, он занялся волонтёрством.

«Мигрант здорового человека»: Уроженец Таджикистана отправился на СВО ради защиты России
«Мигрант здорового человека»: Уроженец Таджикистана отправился на СВО ради защиты России

Ранее Life.ru рассказал историю бессмертного бойца с позывным Санта, который трижды вернулся с того света после тяжёлых ранений. 55-летний Александр тоже начал боевой путь в ЛНР в 2014 году.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar