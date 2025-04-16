«Камешек в фундаменте СВО»: Бессмертный русский Санта трижды вернулся с того света

55-летний Александр с позывным «Санта» принимает участие в боевых действиях на Украине с 2014 года, изначально в составе народной милиции ЛНР. За это время уроженец Ростовской области дважды подрывался на минах и пережил сброс с беспилотника. Он потерял одну ногу, повредил вторую, был на грани верой смерти — и всё рано не оставил службу.

Будучи старшим группы разведки, Александр не пускал вперёд молодых солдат, что стоило ему подрыва на мине. Потерянную ногу заменили протезом. Во второй раз он шагнул на мину уже протезом — заменили снова, добрые люди собрали деньги. А в третий раз бойцу перебило бедренную артерию, он потерял больше половины крови, но восстал после клинической смерти, пишет kp.ru.

«У меня три тяжёлых ранения (мелочуху я не считаю), поэтому служу в обеспечении. Чувствую себя староватым, пошарпанным, но камешком, лежащим в фундаменте всего происходящего», — скромно рассказывает о себе бессмертный русский Санта.