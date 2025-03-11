Режиссёр Герман допустил появление кинохита про героическую операцию «Труба»
Режиссёр Герман: Подвиги Армии России могут лечь в основу киносюжетов
Героическая операция «Поток» («Труба»), позволившая разгромить группировку ВСУ в Курской области, как и другие подвиги Армии России, могут лечь в основу киносюжетов и серьёзных книг, уверен режиссёр Алексей Герман. По его словам, рано или поздно придёт время, когда нынешние события найдут своё отражение на большом экране.
«Я думаю, что вообще очень много сюжетов заложено в том, что сейчас происходит. Просто они ждут своего талантливого воплощения, они ждут настоящих режиссеров, сценаристов и артистов, которые будут это делать искренне, по зову души, а не за деньги», — подчеркнул Герман в беседе с aif.ru.
Бойцы ВС РФ неоднократно проявляли мужество и героизм в ходе СВО. Одной из самых знакомых стала операция «Поток», в результате которой было обеспечено скрытное проникновение в тыл противника через трубопровод в Курской области, ранее использовавшийся для транспортировки газа в Европу. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов уверен, что эта операция станет частью учебников по истории.
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