Режиссёр Герман допустил появление кинохита про героическую операцию «Труба»

Героическая операция «Поток» («Труба»), позволившая разгромить группировку ВСУ в Курской области, как и другие подвиги Армии России, могут лечь в основу киносюжетов и серьёзных книг, уверен режиссёр Алексей Герман. По его словам, рано или поздно придёт время, когда нынешние события найдут своё отражение на большом экране.

«Я думаю, что вообще очень много сюжетов заложено в том, что сейчас происходит. Просто они ждут своего талантливого воплощения, они ждут настоящих режиссеров, сценаристов и артистов, которые будут это делать искренне, по зову души, а не за деньги», — подчеркнул Герман в беседе с aif.ru.