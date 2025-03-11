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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 09:54

Режиссёр Герман допустил появление кинохита про героическую операцию «Труба»

Режиссёр Герман: Подвиги Армии России могут лечь в основу киносюжетов

Героическая операция «Поток» («Труба»), позволившая разгромить группировку ВСУ в Курской области, как и другие подвиги Армии России, могут лечь в основу киносюжетов и серьёзных книг, уверен режиссёр Алексей Герман. По его словам, рано или поздно придёт время, когда нынешние события найдут своё отражение на большом экране.

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«Я думаю, что вообще очень много сюжетов заложено в том, что сейчас происходит. Просто они ждут своего талантливого воплощения, они ждут настоящих режиссеров, сценаристов и артистов, которые будут это делать искренне, по зову души, а не за деньги», — подчеркнул Герман в беседе с aif.ru.

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Бойцы ВС РФ неоднократно проявляли мужество и героизм в ходе СВО. Одной из самых знакомых стала операция «Поток», в результате которой было обеспечено скрытное проникновение в тыл противника через трубопровод в Курской области, ранее использовавшийся для транспортировки газа в Европу. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов уверен, что эта операция станет частью учебников по истории.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Борис Эльфанд
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