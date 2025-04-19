Герасимов сообщил о завершении операции по зачистке Горнальского монастыря
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Российские войска завершают операцию по вытеснению украинских сил с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов.
«В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря. И штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделения противника в Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади», — сказал Герасимов.
Ранее сообщалось, что ВСУ малыми группами пытаются выйти с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале и пересечь границу в Сумской области. В первую очередь отступает элитная 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, в то время как их отход прикрывает 129-я бригада территориальной обороны, сформированная из бывших заключённых.