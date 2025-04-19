Герасимов сообщил о завершении операции по зачистке Горнальского монастыря

Российские войска завершают операцию по вытеснению украинских сил с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря. И штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделения противника в Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади», — сказал Герасимов.