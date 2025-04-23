Найден последний плацдарм «‎армии вторжения» ВСУ в Курской области

ВС РФ зачистили почти всю Курскую область от присутствия ВСУ. Последним оплотом боевиков остаётся село Горналь, где до сих пор идут бои. Российские солдаты будут гнать противника до самой границы, сообщил командир батальона морских пехотинцев с позывным Космос.

По его словам, вся бригада слаженно работает, продвигаясь к Горналю, в котором ещё остаются боевики ВСУ.

«Занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории», — сказал Космос.