Найден последний плацдарм «армии вторжения» ВСУ в Курской области
Комбат Космос: Солдат ВСУ в Курской области пока не изгнали только из Горналя
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ВС РФ зачистили почти всю Курскую область от присутствия ВСУ. Последним оплотом боевиков остаётся село Горналь, где до сих пор идут бои. Российские солдаты будут гнать противника до самой границы, сообщил командир батальона морских пехотинцев с позывным Космос.
По его словам, вся бригада слаженно работает, продвигаясь к Горналю, в котором ещё остаются боевики ВСУ.
«Занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории», — сказал Космос.
Ранее Life.ru рассказывал, что армия Россия взяла под огневой контроль все пути, по которым военнослужащие ВСУ могут покинуть село Горналь. Сейчас боевые столкновения проходят на территории неподалёку от него. Когда ВС РФ вышибут украинских солдат оттуда, со вторжением на российские земли будет покончено.