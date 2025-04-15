Армия России установила огневой контроль над всеми путями отхода из Горналя

Подразделения ВС РФ установили огневой контроль над всеми возможными путями отхода ВСУ из Горналя в Курской области. Об этом проинформировали в силовых структурах.

«Установлен огневой контроль над всеми их [ВСУ] путями [отхода из Горналя]», — рассказал источник в беседе с ТАСС.