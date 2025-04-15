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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 13:37

Армия России установила огневой контроль над всеми путями отхода из Горналя

Российская РСЗО «Град». Обложка © Telegram / Минобороны России

Российская РСЗО «Град». Обложка © Telegram / Минобороны России

Подразделения ВС РФ установили огневой контроль над всеми возможными путями отхода ВСУ из Горналя в Курской области. Об этом проинформировали в силовых структурах.

«Установлен огневой контроль над всеми их [ВСУ] путями [отхода из Горналя]», — рассказал источник в беседе с ТАСС.

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Ранее в силовых структурах сообщили, что ВСУ малыми группами пытаются выйти с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале и пересечь границу в Сумской области. По имеющейся информации, первой удирает элитная 82-я ОДШБр, а прикрывает их отход 129-я бригада теробороны, сформированная из бывших заключённых.

Юрий Лысенко
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