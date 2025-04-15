Армия России установила огневой контроль над всеми путями отхода из Горналя
Российская РСЗО «Град». Обложка © Telegram / Минобороны России
Подразделения ВС РФ установили огневой контроль над всеми возможными путями отхода ВСУ из Горналя в Курской области. Об этом проинформировали в силовых структурах.
«Установлен огневой контроль над всеми их [ВСУ] путями [отхода из Горналя]», — рассказал источник в беседе с ТАСС.
Ранее в силовых структурах сообщили, что ВСУ малыми группами пытаются выйти с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале и пересечь границу в Сумской области. По имеющейся информации, первой удирает элитная 82-я ОДШБр, а прикрывает их отход 129-я бригада теробороны, сформированная из бывших заключённых.