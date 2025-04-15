Российские военные смастерили «антидроновую ловушку» для ВСУ в курском приграничье

Обороняющие Курскую область российские военные проявили знаменитую армейскую смекалку, которая много раз выручала наших солдат в ходе СВО. Защитники приграничья начали ловить дроны ВСУ с помощью рыбацких сетей, смастерив из снастей куполообразные контракции.

Установленные вблизи села Уланок антидроновые сети должны помещать вражеским БПЛА-камикадзе приблизиться к технике и живой силе. Купол защищает территорию со всех сторон, ведь даже после освобождения региона напряжённость окончательно не спала. Например, враг до сих пор нацелен на село Гуево.

«С группой из трёх человек мы первыми прошли туда. Враг успел создать мощные укрепления — пулемётные гнёзда, траншеи. Но главная угроза — их дроны-разведчики», — рассказал телеканалу «Звезда» замкомбата 810-й бригады с позывным «Лёд».