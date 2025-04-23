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Опубликовано 23 апреля 2025, 11:42
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Конец вторжению: Российские войска ведут ожесточённые бои с остатками ВСУ под Курском

ВС РФ ведут ожесточённые бои в районе села Горналь Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sergey Nikonov

В районе села Горналь Курской области продолжаются ожесточённые боестолкновения между войсками РФ и Украины. Об этом сообщили в силовых структурах.

«В районе Горналя продолжаются интенсивные бои, выдавливаем противника», — передаёт ТАСС слова представителя силовых ведомств.

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ВСУ зубами вцепились в село Горналь, поскольку это последний населённый пункт в Курской области, откуда их ещё не выгнали. Особенно сложным для штурма был стоящий на возвышенности Горнальский монастырь, из которого боевики сделали себе крепость. Однако ВС РФ оказались сильнее. Сейчас наши солдаты продолжают выдавливать противника с российской территории, контролируя все пути отхода из Горналя.

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Владимир Озеров
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