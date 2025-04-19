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Опубликовано 19 апреля 2025, 09:18

Российская армия освободила Олешню в Курской области

Российская армия освободила Олешню в Курской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Российская армия освободила Олешню в Курской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Олешня в Курской области.

По информации ведомства, подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных операций успешно выбили формирования ВСУ из этого района, продолжая активно противодействовать противнику на территории региона.

Ранее стало известно, что российские войска смогли добиться продвижения в районе хутора Олешня Курской области, лишив противника контроля над рядом укреплённых позиций. Российские подразделения продвинулись у Олешни на 650 метров, захватив ряд опорных пунктов.

Армия России за сутки поразила восемь бригад ВСУ в Курском приграничье
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Оксана Попова
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