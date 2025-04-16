Российская армия сломила сопротивление ВСУ и захватила ряд опорников у Олешни

Российские войска смогли добиться продвижения в районе хутора Олешня Курской области, лишив противника контроля над рядом укреплённых позиций. Об этом сообщает военкор Лисицын. Официальных комментариев от Минобороны РФ по этому поводу не поступало.

«На восточной окраине балки, восточнее Олешни, российские войска продолжают продвижение и штурмовые действия с севера и востока. Западнее Гуево российские войска укрепились в районе Урочища и проводят штурмовые операции на северной окраине», — докладывает военкор с полей.

Это подтверждает и группировка российских войск «Север». По их сведениям, российские подразделения продвинулись у Олешни на 650 метров, захватиы ряд опорных пунктов.