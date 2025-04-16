Новости СВО. ВСУ берут в мешок в Курской области, Армия России продвигается к Григоровке, на Западе назвали будущего хозяина Одессы, 16 апреля Российские войска зажали колумбийцев в Горнале, боевиков ВСУ бьют в Петрушевке, в бою испытан наш новый ударный дрон, норвежские аналитики рассказали, кто освободит черноморское побережье — дайджест Life.ru. 15 апреля, 21:07 Российские танкисты работают в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 16 апреля

За последние сутки в Курской области ликвидировано около 200 вэсэушников, а также уничтожено несколько единиц техники, в том числе две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что ВСУ держат позиции в сёлах Олешня и Горналь. В последнем они заняли круговую оборону в монастыре, находящемся на высоте, что осложняет его штурм.

💥 Расчёты гаубиц Д-30 ВДВ уничтожили взводные опорные пункты с живой силой и полевой склад боеприпасов ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

— Вероятнее всего, гарнизон Горналя будут принуждать к сдаче или к отступлению уже проверенным способом — изоляцией района боевых действий. Населённик обойдут, отрежут его от снабжения и сообщения с Сумской областью, после чего останется просто ждать и периодически «взбадривать» противника ракетами и дронами, — считает военкор.

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий заявил, что на территории монастыря находятся колумбийские наёмники.

Сумская область, 16 апреля

На фоне увольнения главы Сумской ОВА Владимира Артюха, который не успел прибыть на торжество теробороновцев, попавших под наш «Искандер», Российская армия продолжает наступление на Сумы.

🎮 Оператор FPV-дрона группировки «Север» уничтожил вражеский автомобиль, предназначенный для проведения ротации боевиков ВСУ на линии боевого соприкосновения в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Сейчас ВС РФ ведут бои за Беловоды, Водолаги и Владимировку. Канал «Иди и смотри» отмечает, что в случае успеха здесь областной центр окажется в зоне досягаемости ствольной артиллерии.

— Мы в Сумах создаём зону безопасности. То есть территорию, которая должна создать пространство для того, чтобы бандеровские беспилотники не долетали до наших мирных городов. И тем более снаряды их артиллерии. Поэтому глубина этой зоны безопасности должна быть не меньше 50–60 километров, — объяснил цели операции ВС РФ в Сумской области военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Донецкая Народная Республика, 16 апреля

Наши штурмовики продвинулись к Григоровке, что позволяет говорить об операции по охвату Северска. ВС РФ наступают ещё с одного направления к этому городу. У Торского расширена зона контроля на 300 метров.

— В ходе активных боевых действий наши войска продавили оборонительную линию противника, продвинувшись юго-западнее и юго-восточнее населённого пункта Ямполовка. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение. Продвижение наших войск вынудило ВФУ оттянуть часть сил и средств из Торского к Ямполовке, — сообщил военный эксперт, офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Карта СВО на 16 апреля 2025 года. ВС РФ продвигаются в направлении Григоровки на Северском участке. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Пожалуй, главным событием в ДНР стал новый сценарий применения дрона у Часова Яра. Он управлялся из Москвы. БПЛА успешно поразил цель. Канал «Два майора» заявляет, что оператор может находиться в любой точке, а управление настолько простое, что те, кто умеет обращаться с компьютерной мышью, тот справится и с дроном.

Что будет с Одессой

Норвежское издание Steigan выпустило статью с прогнозом по будущему Одессы. Этот город авторы называют стратегическим черноморским портом. Присоединение Одессы невозможно без освобождения Николаевской области. Если эти регионы возвращаются в Россию, то Украина теряет выход к Чёрному морю.

— Воссоединение Одессы с Россией означало бы для Москвы безопасное военное и торговое судоходство на Чёрном море, надёжные грузоперевозки и открытие сухопутного коридора в Приднестровье, где российские миротворцы и пророссийски настроенное население уже много лет живут в подвешенном состоянии, — говорится в статье.

Норвежцы напомнили слова бывшего сотрудника Службы стратегической разведки и полковника швейцарского Генерального штаба в отставке Жака Бо, который говорил, что в освобождении Одессы могут помочь местные партизаны.

— Мы считаем весьма вероятным, что Россия захватит Одессу и обеспечит себе сухопутное сообщение с Приднестровьем, и не верим, что у Европы хватит сил этому помешать, — подытожили авторы текста, добавив, что президент США Дональд Трамп согласится с этим приобретением Москвы.

Авторы Даниил Черных