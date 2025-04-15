Зеленский уволил «губернатора-опоздуна», пережившего удар «Искандера» по плацу с офицерами ВСУ в Сумах
Зеленский уволил с поста главы Сумской ОВА Владимира Артюха
Глава Сумской ОВА Владимир Артюх. Обложка © Wikipedia / Сумська обласна військова адміністрація
Владимир Зеленский уволил с поста главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха. На его место назначат Григорова Олега Алексеевича, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко*.
Причины отставки «губернатора» неизвестны, но ранее Артюх подтвердил, что ракетный удар в Сумах был нанесён по месту награждения офицеров ВСУ. 13 апреля должно было пройти торжественное мероприятие в честь 117-й отдельной бригады теробороны по случаю годовщины со дня её образования. На праздник пригласили и Артюха, но он опоздал. Кто конкретно захотел видеть главу ОВА на мероприятии — неизвестно.
Напомним, что 13 апреля в Верховной Раде сообщили о российском ударе по скоплению украинских военнослужащих в Сумах, где в тот момент проходила церемония награждения наиболее отличившихся. Министерство обороны России подтвердило, что удар был нанесён двумя ракетами «Искандер-М». Среди ликвидированных оказался полковник ВСУ Юла.
* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.