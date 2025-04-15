Зеленский уволил «‎губернатора-опоздуна», пережившего удар «‎Искандера» по плацу с офицерами ВСУ в Сумах

Причины отставки «‎губернатора» неизвестны, но ранее Артюх подтвердил, что ракетный удар в Сумах был нанесён по месту награждения офицеров ВСУ. 13 апреля должно было пройти торжественное мероприятие в честь 117-й отдельной бригады теробороны по случаю годовщины со дня её образования. На праздник пригласили и Артюха, но он опоздал. Кто конкретно захотел видеть главу ОВА на мероприятии — неизвестно.