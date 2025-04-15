Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 10:20

Зеленский уволил «‎губернатора-опоздуна», пережившего удар «‎Искандера» по плацу с офицерами ВСУ в Сумах

Зеленский уволил с поста главы Сумской ОВА Владимира Артюха

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх. Обложка © Wikipedia / Сумська обласна військова адміністрація

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх. Обложка © Wikipedia / Сумська обласна військова адміністрація

Владимир Зеленский уволил с поста главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха. На его место назначат Григорова Олега Алексеевича, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко*.

Причины отставки «‎губернатора» неизвестны, но ранее Артюх подтвердил, что ракетный удар в Сумах был нанесён по месту награждения офицеров ВСУ. 13 апреля должно было пройти торжественное мероприятие в честь 117-й отдельной бригады теробороны по случаю годовщины со дня её образования. На праздник пригласили и Артюха, но он опоздал. Кто конкретно захотел видеть главу ОВА на мероприятии — неизвестно.

Названо число украинских военных, находившихся на месте удара в Сумах
Названо число украинских военных, находившихся на месте удара в Сумах

Напомним, что 13 апреля в Верховной Раде сообщили о российском ударе по скоплению украинских военнослужащих в Сумах, где в тот момент проходила церемония награждения наиболее отличившихся. Министерство обороны России подтвердило, что удар был нанесён двумя ракетами «Искандер-М». Среди ликвидированных оказался полковник ВСУ Юла.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

Наталья Афонина
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