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Специальная военная операция (СВО)

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14 апреля, 20:05

Названо число украинских военных, находившихся на месте удара в Сумах

РИАН: Около 200 украинских военных находились на месте удара в Сумах

Военнослужащие ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Военнослужащие ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

В результате удара по Сумам на месте происшествия находились около 200 боевиков вооружённых сил Украины, среди которых было командование оперативно-тактической группы «Северск». Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах РФ.

Согласно структурам, среди погибших военнослужащих были офицеры из состава нескольких отдельных бригад. В частности, в числе тех, кто находился на месте удара, числились представители 95-й и 80-й десантно-штурмовых бригад, а также 21-й механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны Украины.

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Напомним, 13 апреля в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. В Минобороны подтвердили информацию о нанесении удара двумя ракетами «Искандер-М».

Тимур Хингеев
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