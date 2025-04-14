Российский удар по Сумам назвали сигналом британским генералам
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Военный блогер Юрий Подоляка раскритиковал истерику премьер-министра Великобритании Кира Страмера с призывом к России «немедленно прекратить огонь» после удара по Сумам. По мнению эксперта, это выглядит максимально нелогично и заставляет задуматься о роли Лондона в этой всей истории.
«То есть по его логике, после того, как ВС РФ нанесли удар по месту сбора солдат 117 бригады ВСУ, Россия должна прекратить огонь безо всяких условий?» — изумляется Подоляка, добавив, что «в дурдоме сегодня выходной».
Военблогер не исключает варианта, что режим Зеленского «вполне мог бы пожертвовать несколькими десятками и своих солдат», подтянув их к месту совещания командного состава ВСУ, ради того, чтобы сместить акценты, раструбить в прессе, что целью якобы был не военный, а гражданский объект, и спасти Украину от скорого военного разгрома, вымолив ещё одну поставку оружия.
Ранее Минобороны России подтвердило, что ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах. В результате были уничтожены более 60 украинских военных. В том числе среди погибших оказался полковник ВСУ Юла.