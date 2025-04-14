Военный блогер Юрий Подоляка раскритиковал истерику премьер-министра Великобритании Кира Страмера с призывом к России «немедленно прекратить огонь» после удара по Сумам. По мнению эксперта, это выглядит максимально нелогично и заставляет задуматься о роли Лондона в этой всей истории.

«То есть по его логике, после того, как ВС РФ нанесли удар по месту сбора солдат 117 бригады ВСУ, Россия должна прекратить огонь безо всяких условий?» — изумляется Подоляка, добавив, что «в дурдоме сегодня выходной».