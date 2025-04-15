Российский военный эксперт заявил о создании зоны безопасности в Сумах

Мы в Сумах создаём зону безопасности. То есть территорию, которая должна создать пространство для того, чтобы бандеровские беспилотники не долетали до наших мирных городов. И тем более снаряды их артиллерии. Поэтому глубина этой зоны безопасности должна быть не меньше 50–60 километров. Получится у нас создать эту зону — прекрасно. Не получится — мы будем пытаться добиться безопасности для наших городов.

По его словам, сейчас Киев вывозит мирное население из Сум, но делает это не только ради безопасности (хотя ВС РФ не наносит удары по гражданским объектам).

«Нанесли удар по этим бандеровцам, которые вместе с натовцами на совещание собрались (об ударе ВС РФ по Сумам), но осколки летят в стороны. Для того чтобы этого не было, не надо военные объекты размещать среди жилых домов. Мы этого не делаем. У нас нет военных объектов среди жилых домов. Тем не менее украинская армия обстреливает наши жилые дома. Вот в Курске сегодня ночью 24 дома поразили», — заключил Литовкин.