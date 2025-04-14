Лавров: У Москвы есть факты о «сходке» военных ВСУ с западными коллегами в Сумах
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У Москвы есть факты, подтверждающие, что на поражённом в Сумах объекте была очередная «сходка» украинских военачальников с западными коллегами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают. «Нью-Йорк таймс» недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — отметил Лавров в интервью «Коммерсанту».
Он напомнил также, что международное право запрещает размещать военные объекты на территории гражданских.
Напомним, ранее в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. Предварительно, целью атаки стали военные из 117-й бригады ВСУ, среди погибших есть в том числе полковник ВСУ Юрий Юла. Позже Минобороны России подтвердило, что ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах. Было уничтожено более 60 украинских военных.