Лавров: У Москвы есть факты о «сходке» военных ВСУ с западными коллегами в Сумах

У Москвы есть факты, подтверждающие, что на поражённом в Сумах объекте была очередная «сходка» украинских военачальников с западными коллегами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят. Все это знают. «Нью-Йорк таймс» недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — отметил Лавров в интервью «Коммерсанту».