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14 апреля, 13:06

В Госдуме объяснили, почему даже Рада раскритиковала ВСУ после удара в Сумах

Депутат Чепа назвал провокацией обвинения в ударе ВС РФ «по гражданским» в Сумах

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал провокацией обвинения со стороны Киева в ударе ВС РФ «по гражданским» в Сумах. Он объяснил, что ВСУ устроили в прифронтовом городе открытое вручение наград, да ещё и нагнали к этому месту гражданских, что, естественно, вызвало возмущение у депутатов Верховной рады.

Рядом с линией боевого соприкосновения проводили открытое вручение наград, что возмущает многих депутатов Верховной рады. И при этом нагнали к этому месту ещё и гражданских лиц. Зачем, спрашивается? О том, что будет награждение, было известно. Этим они спровоцировали удар по военным. Привлечение гражданских лиц — это и есть провокация.

Алексей Чепа

Депутат Госдумы

Рядом с линией боевого соприкосновения проводили открытое вручение наград, что возмущает многих депутатов Верховной рады. И при этом нагнали к этому месту ещё и гражданских лиц. Зачем, спрашивается? О том, что будет награждение, было известно. Этим они спровоцировали удар по военным. Привлечение гражданских лиц — это и есть провокация.
Рядом с линией боевого соприкосновения проводили открытое вручение наград, что возмущает многих депутатов Верховной рады. И при этом нагнали к этому месту ещё и гражданских лиц. Зачем, спрашивается? О том, что будет награждение, было известно. Этим они спровоцировали удар по военным. Привлечение гражданских лиц — это и есть провокация.
Минобороны обвинило Украину в использовании населения в качестве живого щита
Минобороны обвинило Украину в использовании населения в качестве живого щита

Он напомнил, что Киев решил наградить в Сумах боевиков ВСУ, которые бесчинствовали в Курской области, совершали теракты и зверства по отношению к мирным жителям и которым удалось выйти из окружения.

Целью этой провокации, по словам парламентария, является возобновление военной помощи Киеву.

На Украине сообщили о гибели полковника ВСУ Юрия Юлы при ударе по Сумам
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Напомним, ранее в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. Предварительно, целью атаки стали военные из 117-й бригады ВСУ. Позже Минобороны России подтвердило, что накануне ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах. В результате было уничтожено более 60 украинских военных.

Ольга Годуненко
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