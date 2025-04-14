В Госдуме объяснили, почему даже Рада раскритиковала ВСУ после удара в Сумах
Депутат Чепа назвал провокацией обвинения в ударе ВС РФ «по гражданским» в Сумах
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал провокацией обвинения со стороны Киева в ударе ВС РФ «по гражданским» в Сумах. Он объяснил, что ВСУ устроили в прифронтовом городе открытое вручение наград, да ещё и нагнали к этому месту гражданских, что, естественно, вызвало возмущение у депутатов Верховной рады.
Рядом с линией боевого соприкосновения проводили открытое вручение наград, что возмущает многих депутатов Верховной рады. И при этом нагнали к этому месту ещё и гражданских лиц. Зачем, спрашивается? О том, что будет награждение, было известно. Этим они спровоцировали удар по военным. Привлечение гражданских лиц — это и есть провокация.
Он напомнил, что Киев решил наградить в Сумах боевиков ВСУ, которые бесчинствовали в Курской области, совершали теракты и зверства по отношению к мирным жителям и которым удалось выйти из окружения.
Целью этой провокации, по словам парламентария, является возобновление военной помощи Киеву.
Напомним, ранее в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. Предварительно, целью атаки стали военные из 117-й бригады ВСУ. Позже Минобороны России подтвердило, что накануне ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах. В результате было уничтожено более 60 украинских военных.