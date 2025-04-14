В Госдуме объяснили, почему даже Рада раскритиковала ВСУ после удара в Сумах

Рядом с линией боевого соприкосновения проводили открытое вручение наград, что возмущает многих депутатов Верховной рады. И при этом нагнали к этому месту ещё и гражданских лиц. Зачем, спрашивается? О том, что будет награждение, было известно. Этим они спровоцировали удар по военным. Привлечение гражданских лиц — это и есть провокация.