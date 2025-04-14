Минобороны обвинило Украину в использовании населения в качестве живого щита

В Минобороны РФ указали, что киевские власти продолжают прикрываться мирными жителями, размещая военные объекты и организуя мероприятия с участием вооружённых сил в самом сердце густонаселённых городских районов.

Как уточнили в ведомстве, подобные действия украинской стороны фактически превращают гражданское население в живой щит.