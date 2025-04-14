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14 апреля, 11:35

Минобороны обвинило Украину в использовании населения в качестве живого щита

МО: Киев прикрывается мирными жителями, размещая военные объекты в черте города

Сумы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA

Сумы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA

В Минобороны РФ указали, что киевские власти продолжают прикрываться мирными жителями, размещая военные объекты и организуя мероприятия с участием вооружённых сил в самом сердце густонаселённых городских районов.

Как уточнили в ведомстве, подобные действия украинской стороны фактически превращают гражданское население в живой щит.

«Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», — заявили в ведомстве.

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Напомним, ранее в Раде сообщили о российском ударе по скоплению ВСУ в Сумах, где в тот момент проходило награждение военнослужащих. Предварительно, целью атаки стали военные из 117-й бригады ВСУ, в том числе среди погибших оказался полковник ВСУ Юла.

Оксана Попова
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