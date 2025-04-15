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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 13:58

Наёмники из Колумбии оказались в окружении российских военных в Горнале

Депутат ГД Водолацкий: В Горнальском монастыре находятся наёмники из Колумбии

Наёмники из Колумбии и ряда других стран, действующие в составе Вооружённых сил Украины, оказались в окружении в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре, расположенном в Горнале Курской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Около 300 террористов, которые там находятся, не имеют желания сдаваться, потому что они являются карателями, на руках которых не одна загубленная жизнь мирных граждан, и они понимают, что их ожидает. В этой группе находится много наёмников из Колумбии и других стран — по перехваченным переговорам слышна их иностранная речь», — рассказал депутат.

По его словам, солдаты ВСУ, оказавшиеся в окружении, не намерены сдаваться, так как прибыли в Курск с целью «охоты на людей», пишет ТАСС.

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Ранее в силовых структурах сообщили, что ВСУ малыми группами пытаются выйти с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале и пересечь границу в Сумской области. Согласно имеющимся данным, в первую очередь отступает элитная 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, в то время как их отход прикрывает 129-я бригада территориальной обороны, состоящая из бывших заключённых.

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Shutterstock / FOTODOM / James Wagstaff

Александра Мышляева
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