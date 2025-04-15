Наёмники из Колумбии и ряда других стран, действующие в составе Вооружённых сил Украины, оказались в окружении в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре, расположенном в Горнале Курской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Около 300 террористов, которые там находятся, не имеют желания сдаваться, потому что они являются карателями, на руках которых не одна загубленная жизнь мирных граждан, и они понимают, что их ожидает. В этой группе находится много наёмников из Колумбии и других стран — по перехваченным переговорам слышна их иностранная речь», — рассказал депутат.

По его словам, солдаты ВСУ, оказавшиеся в окружении, не намерены сдаваться, так как прибыли в Курск с целью «охоты на людей», пишет ТАСС.