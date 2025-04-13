«Продвинулись широким фронтом»: Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в ДНР
Пушилин: ВС РФ продвинулись широким фронтом на Константиновском направлении
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На Константиновском направлении российские военные добились продвижения на широком участке фронта. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин в личном телеграм-канале.
«Константиновское направление — мы видим, что ВС РФ продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки», — рассказал Пушилин.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Центр» в результате активных и решительных действий освободили очередной населённый пункт в Донецкой Народной Республике — Елизаветовку. Это подтвердили в Министерстве обороны РФ.