«Продвинулись широким фронтом»: Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в ДНР

На Константиновском направлении российские военные добились продвижения на широком участке фронта. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин в личном телеграм-канале.

«Константиновское направление — мы видим, что ВС РФ продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки», — рассказал Пушилин.