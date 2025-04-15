Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 16:45

«Крайне сложный объект для штурма»: Военкор объяснил значение Горнали для ВСУ

Коц: ВСУ рассматривают село Горналь как опорный пункт первой линии обороны

Бойцы ВСУ. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Бойцы ВСУ. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Киев рассматривает село Горналь в Курской области, где заблокированы сотни украинских военнослужащих, как ключевую позицию на первой линии обороны, которая формируется в Сумской области. Военный корреспондент Александр Коц поделился своими размышлениями об этом у себя в телеграм-канале.

Он отметил, что украинские власти осознают, что освобождение Горналь позволит подразделениям «Севера» быстро очистить близлежащие лесные массивы и вторгнуться на территорию Украины для создания буферной зоны. По мнению Коца, Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут защищать село до последнего.

Журналист также упомянул, что штурм Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале затруднён из-за массивных стен обители и её стратегически выгодного расположения на высоте. Кроме того, под монастырем находятся меловые пещеры, в которых в прошлом монахи добывали известь. Эти пещеры представляют собой сложную сеть ходов, что позволяет бойцам ВСУ длительное время удерживать оборону.

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Ранее в силовых структурах сообщили, что ВСУ малыми группами пытаются выйти с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале и пересечь границу в Сумской области. По имеющимся сведениям, в первую очередь отступает элитная 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада, в то время как их отход прикрывает 129-я бригада территориальной обороны, сформированная из бывших заключённых.

Александра Мышляева
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