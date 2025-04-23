Бойцы 95-й ОДШБр ВСУ самовольно покинули позиции у Олешни в Курской области

Бойцы 95-й ОДШБр ВСУ самовольно оставили позиции у Олешни в Курской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в ГРВ «Север» ВС РФ, знакомый с данными радиоперехвата.

«В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой», — цитирует собеседника агентство.

Военнослужащий добавил, что судя по перехваченным радиопереговорам, украинские солдаты попросту не понимают, ради какой цели они должны гибнуть в Курской области, отказываются сражаться, не выполняют боевой приказ и покидают позиции. Командиры ВСУ ничего не могут поделать.