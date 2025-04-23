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Опубликовано 23 апреля 2025, 09:25

Бойцы 95-й ОДШБр ВСУ самовольно покинули позиции у Олешни в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Бойцы 95-й ОДШБр ВСУ самовольно оставили позиции у Олешни в Курской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в ГРВ «Север» ВС РФ, знакомый с данными радиоперехвата.

«В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой»,цитирует собеседника агентство.

Военнослужащий добавил, что судя по перехваченным радиопереговорам, украинские солдаты попросту не понимают, ради какой цели они должны гибнуть в Курской области, отказываются сражаться, не выполняют боевой приказ и покидают позиции. Командиры ВСУ ничего не могут поделать.

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Ранее военкор Евгений Лисицын сообщил, что подразделения Армии России блокировали остатки сил противника в районе Горналя. Теперь ВС РФ держат под огневым контролем все пути снабжения украинских войск в этой локации.

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Юрий Лысенко
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