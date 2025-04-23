ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 08:11

Стало известно о блокировании остатков ВСУ в курском Горнале

Военкор Лисицын: Остатки группировки ВСУ заблокированы в Горнале Курской области

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Symonenko

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Symonenko

В Курской области, в районе населённого пункта Горналь, российские силы взяли в окружение остатки подразделений Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своём Telegram-канале. По его словам, российские войска установили огневой контроль над путями снабжения противника в этом районе.

Военкор Семён Пегов добавил, что вблизи Горнальского Свято-Николаевского Белогороского монастыря, освобождённого накануне, продолжается продвижение российских войск. Кроме того, зафиксировано расширение зоны контроля на территории соседней Сумской области.

Приказ – обезобразить: Радиоперехват вскрыл тайных захватчиков монастыря в Горнале, чьи тела сжигали ВСУ
Приказ – обезобразить: Радиоперехват вскрыл тайных захватчиков монастыря в Горнале, чьи тела сжигали ВСУ

Напомним, что 22 апреля российские военнослужащие смогли освободить Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района, который находился под контролем ВСУ. Бои за обитель продолжались 11 дней. Позже военнослужащие «Северной» группировки войск показали, как проходил штурм монастыря в селе Горналь. Кадры с дрона обнародовала пресс-служба Минобороны России.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar