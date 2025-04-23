Стало известно о блокировании остатков ВСУ в курском Горнале

В Курской области, в районе населённого пункта Горналь, российские силы взяли в окружение остатки подразделений Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своём Telegram-канале. По его словам, российские войска установили огневой контроль над путями снабжения противника в этом районе.