Дрон с высоты снял тяжелейший штурм монастыря в Горнале и удары по норам ВСУ на кромке леса

Военнослужащие «Северной» группировки войск показали, как проходил штурм монастыря в селе Горналь Курской области, в котором почти на две недели засели боевики ВСУ. Кадры с дрона обнародовала пресс-служба Минобороны России.

Российские войска штурмовали Горнальский монастырь 10 дней. Битва была долгая и упорная, но ВС РФ оказались сильнее противника. На кадрах видно, что боевые действия проходили в районе святыни, удар наносились и по группам ВСУ на окраине леса.