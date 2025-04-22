ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 12:24
3026

Дрон с высоты снял тяжелейший штурм монастыря в Горнале и удары по норам ВСУ на кромке леса

Минобороны РФ показало видео боя с ВСУ при освобождении монастыря в Горнале

Горнальский монастырь. Обложка © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

Горнальский монастырь. Обложка © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

Военнослужащие «Северной» группировки войск показали, как проходил штурм монастыря в селе Горналь Курской области, в котором почти на две недели засели боевики ВСУ. Кадры с дрона обнародовала пресс-служба Минобороны России.

Боевые действия возле Горнальского монастыря. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска штурмовали Горнальский монастырь 10 дней. Битва была долгая и упорная, но ВС РФ оказались сильнее противника. На кадрах видно, что боевые действия проходили в районе святыни, удар наносились и по группам ВСУ на окраине леса.

Российским солдатам пришлось нелегко, поскольку монастырь в Горнале стоит на возвышенности. Кроме того, под ним есть подземная сеть тоннелей, которые использовались в прошлом. Однако 22 апреля оттуда вышибли всех боевиков ВСУ, приступив к зачистке территории вокруг святыни.

Приказ – обезобразить: Радиоперехват вскрыл тайных захватчиков монастыря в Горнале, чьи тела сжигали ВСУ
Приказ – обезобразить: Радиоперехват вскрыл тайных захватчиков монастыря в Горнале, чьи тела сжигали ВСУ
BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar