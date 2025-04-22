Дрон с высоты снял тяжелейший штурм монастыря в Горнале и удары по норам ВСУ на кромке леса
Минобороны РФ показало видео боя с ВСУ при освобождении монастыря в Горнале
Горнальский монастырь. Обложка © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.
Военнослужащие «Северной» группировки войск показали, как проходил штурм монастыря в селе Горналь Курской области, в котором почти на две недели засели боевики ВСУ. Кадры с дрона обнародовала пресс-служба Минобороны России.
Боевые действия возле Горнальского монастыря. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска штурмовали Горнальский монастырь 10 дней. Битва была долгая и упорная, но ВС РФ оказались сильнее противника. На кадрах видно, что боевые действия проходили в районе святыни, удар наносились и по группам ВСУ на окраине леса.
Российским солдатам пришлось нелегко, поскольку монастырь в Горнале стоит на возвышенности. Кроме того, под ним есть подземная сеть тоннелей, которые использовались в прошлом. Однако 22 апреля оттуда вышибли всех боевиков ВСУ, приступив к зачистке территории вокруг святыни.