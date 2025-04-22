Российские военнослужащие в Курской области смогли освободить Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района, который находился под контролем ВСУ. Об этом докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«Находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект, на территории которого были размещены артиллерийские установки, оборудованы ПУ БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.