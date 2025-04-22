Российские военные освободили монастырь в Горнале, который ВСУ превратили в крепость
ГВ «Север»: ВС РФ освободили Горнальский мужской монастырь под Курском
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Российские военнослужащие в Курской области смогли освободить Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района, который находился под контролем ВСУ. Об этом докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).
«Находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект, на территории которого были размещены артиллерийские установки, оборудованы ПУ БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ буквально превратили святыню в крепость. По словам «Бесстрашных», российские военные преодолели сопротивление противника, бои за монастырь продолжались более 10 дней.
Ранее Life.ru рассказал, что российские бойцы смогли освободить населённый пункт Новомихайловку в Донецкой Народной Республике. Это произошло ещё до объявления пасхального перемирия. В боях за территорию участвовали военнослужащие «Запада». А 19 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска завершают операцию по зачистке Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.