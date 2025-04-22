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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 06:01
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Российские военные освободили монастырь в Горнале, который ВСУ превратили в крепость

ГВ «Север»: ВС РФ освободили Горнальский мужской монастырь под Курском

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Российские военнослужащие в Курской области смогли освободить Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь на юге Суджанского района, который находился под контролем ВСУ. Об этом докладывает группа «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).

«Находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект, на территории которого были размещены артиллерийские установки, оборудованы ПУ БПЛА, в исторических зданиях дислоцировался личный состав ВСУ», — говорится в сообщении.

Подразделения ВСУ буквально превратили святыню в крепость. По словам «Бесстрашных», российские военные преодолели сопротивление противника, бои за монастырь продолжались более 10 дней.

В период перемирия зафиксированы попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область
В период перемирия зафиксированы попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область

Ранее Life.ru рассказал, что российские бойцы смогли освободить населённый пункт Новомихайловку в Донецкой Народной Республике. Это произошло ещё до объявления пасхального перемирия. В боях за территорию участвовали военнослужащие «Запада». А 19 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска завершают операцию по зачистке Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

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Наталья Афонина
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