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Опубликовано 20 апреля 2025, 09:36

Российские военнослужащие до начала перемирия освободили Новомихайловку в ДНР

МО РФ: Армия России до пасхального перемирия освободила Новомихайловку в ДНР

Боец ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Боец ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) до объявления пасхального перемирия освободили Новомихайловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Российские военнослужащие «Запада» нанесли поражение формированиям штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Купянска, Смородьковки, Ивановки в Харьковской области, Кировска и Ямполя в ДНР.

Украинская армия лишилась до 245 солдат, танка, бронетранспортёра, двух боевых бронированных машин «Козак», пяти автомобилей, трёх орудий полевой артиллерии и боевой машины реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, наши бойцы уничтожили три склада боеприпасов.

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Армия России в зоне специальной военной операции строго соблюдает режим прекращения огня. Все воинские группировки чётко выполняли приказ верховного главнокомандующего, воздерживаясь от боевых действий и удерживая занятые ранее позиции. Напомним, что с 18:00 19 апреля по указу президента России Владимира Путина было объявлено пасхальное перемирие, которое продлится до 00:00 21 апреля. Киев согласился с прекращением огня на это время, но нарушил условия. Удары были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР.

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Алена Пенчугина
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