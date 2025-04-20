Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) до объявления пасхального перемирия освободили Новомихайловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Российские военнослужащие «Запада» нанесли поражение формированиям штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Купянска, Смородьковки, Ивановки в Харьковской области, Кировска и Ямполя в ДНР.