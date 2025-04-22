Приказ – обезобразить: Радиоперехват вскрыл тайных захватчиков монастыря в Горнале, чьи тела сжигали ВСУ

В перехваченных радиопереговорах украинских боевиков, прятавшихся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, наёмники переговаривались на английском и испанском языках. Об этом рассказали военнослужащие ВДВ, находящиеся на СВО, в Телеграм-канале «Дневник Десантника».

«По данным радиоперехватов украинских военных, которые находились в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре, была чётко слышно речь на английском и испанских языках», — рассказали десантники.