Приказ – обезобразить: Радиоперехват вскрыл тайных захватчиков монастыря в Горнале, чьи тела сжигали ВСУ
Горнальский монастырь вместе с бойцами ВСУ удерживали наёмники из Испании
Горнальский монастырь. Обложка © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.
В перехваченных радиопереговорах украинских боевиков, прятавшихся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, наёмники переговаривались на английском и испанском языках. Об этом рассказали военнослужащие ВДВ, находящиеся на СВО, в Телеграм-канале «Дневник Десантника».
«По данным радиоперехватов украинских военных, которые находились в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре, была чётко слышно речь на английском и испанских языках», — рассказали десантники.
Вероятно, найти убитых наймитов трудно из-за приказа командования ВСУ, в соответствии с которым погибших иностранных легионеров украинские боевики должны по возможности сжигать или обезображивать до неузнаваемости. По данным российских солдат, солдатам ВСУ приказано уничтожать все опознавательные знаки других государств.
Российская армия выбила последних солдат ВСУ из Горнальского монастыря в Курской области 22 апреля. Боевики превратили его в свою крепость, из-за чего бои продолжались довольно долго. При этом солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен, и ранили поддержавших его товарищей. В МИД РФ отметили, что святыне был причинён колоссальный урон. Теперь ВС РФ ведут зачистку всей территории поблизости.