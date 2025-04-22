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Опубликовано 22 апреля 2025, 10:14
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Приказ – обезобразить: Радиоперехват вскрыл тайных захватчиков монастыря в Горнале, чьи тела сжигали ВСУ

Горнальский монастырь вместе с бойцами ВСУ удерживали наёмники из Испании

Горнальский монастырь. Обложка © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

Горнальский монастырь. Обложка © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

В перехваченных радиопереговорах украинских боевиков, прятавшихся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, наёмники переговаривались на английском и испанском языках. Об этом рассказали военнослужащие ВДВ, находящиеся на СВО, в Телеграм-канале «Дневник Десантника».

«По данным радиоперехватов украинских военных, которые находились в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре, была чётко слышно речь на английском и испанских языках», — рассказали десантники.

Вероятно, найти убитых наймитов трудно из-за приказа командования ВСУ, в соответствии с которым погибших иностранных легионеров украинские боевики должны по возможности сжигать или обезображивать до неузнаваемости. По данным российских солдат, солдатам ВСУ приказано уничтожать все опознавательные знаки других государств.

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Российская армия выбила последних солдат ВСУ из Горнальского монастыря в Курской области 22 апреля. Боевики превратили его в свою крепость, из-за чего бои продолжались довольно долго. При этом солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен, и ранили поддержавших его товарищей. В МИД РФ отметили, что святыне был причинён колоссальный урон. Теперь ВС РФ ведут зачистку всей территории поблизости.

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Владимир Озеров
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