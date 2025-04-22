Попытки Вооружённых сил Украины установить контроль над Горнальским Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырём в Курской области на юге Суджанского района привели к различным разрушениям на территории святыни. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Сатанисты, даже покидая Курскую область, постарались максимально разрушить православную святыню, прикрываясь её обителью. Ничего! Отмолим! Отстроим!» — написал он.