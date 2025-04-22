Бойцы ВСУ за время осады постарались максимально разрушить монастырь в Горнале
Мирошник: Бойцы ВСУ постарались максимально разрушить Горнальский монастырь
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.
Попытки Вооружённых сил Украины установить контроль над Горнальским Свято-Николаевским Белогорским мужским монастырём в Курской области на юге Суджанского района привели к различным разрушениям на территории святыни. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Сатанисты, даже покидая Курскую область, постарались максимально разрушить православную святыню, прикрываясь её обителью. Ничего! Отмолим! Отстроим!» — написал он.
Напомним, что сегодня, 22 апреля, ВС РФ освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Украинская армия разместила на территории святыни артиллерийские установки и личный состав ВСУ, но враг был полностью повержен. Бои за монастырь продолжались более 10 дней.