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Опубликовано 20 апреля 2025, 10:51

«Обстреливали всё, что движется»: Жители ДНР годами прятались в подвале монастыря

Жители ДНР годами прятались в Свято-Успенском Николаевском женском монастыре

Свято-Успенский Николаевский женский монастырь. Обложка © Монастырский вестник

Свято-Успенский Николаевский женский монастырь. Обложка © Монастырский вестник

Местные жители с марта 2022-го до осени 2024 года скрывались от обстрелов украинских боевиков в подвале Свято-Успенского Николаевского женского монастыря в Волновахском районе. Об этом сообщила «Царьграду» настоятельница обители игуменья Анна (Морозова).

По её словам, в подвалах храма жили и дети. Некоторые из Угледара, другие — с близлежащих деревень и посёлков. На полу были расстелены матрасы. Вечерами ребятишкам приходилось развлекать себя прямо там. Люди рассчитывали, что война закончится куда быстрее, но в итоге монастырь был на передовой два с половиной года.

На территории монастыря приходилось перебегать от укрытия к укрытию, ведь иностранные пушки ВСУ не затихали ни на день. Из-за этого ситуация с продовольствием тоже была весьма скверной. Когда машина с хлебом приезжала к ним, украинские солдаты сразу открывали огонь.

«Когда услышал выход снаряда, понимаешь, что у тебя есть минута или две - смотря откуда выстрелили. И нужно быстро забежать в подвал, убежище», — сказала игуменья.

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Ранее российские войска выгнали элитную украинскую бригаду с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области. Оттуда боевики ВСУ пытались сбежать в Сумскую область Украины.

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Владимир Озеров
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