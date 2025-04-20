«Обстреливали всё, что движется»: Жители ДНР годами прятались в подвале монастыря

Местные жители с марта 2022-го до осени 2024 года скрывались от обстрелов украинских боевиков в подвале Свято-Успенского Николаевского женского монастыря в Волновахском районе. Об этом сообщила «Царьграду» настоятельница обители игуменья Анна (Морозова).

По её словам, в подвалах храма жили и дети. Некоторые из Угледара, другие — с близлежащих деревень и посёлков. На полу были расстелены матрасы. Вечерами ребятишкам приходилось развлекать себя прямо там. Люди рассчитывали, что война закончится куда быстрее, но в итоге монастырь был на передовой два с половиной года.

На территории монастыря приходилось перебегать от укрытия к укрытию, ведь иностранные пушки ВСУ не затихали ни на день. Из-за этого ситуация с продовольствием тоже была весьма скверной. Когда машина с хлебом приезжала к ним, украинские солдаты сразу открывали огонь.

«Когда услышал выход снаряда, понимаешь, что у тебя есть минута или две - смотря откуда выстрелили. И нужно быстро забежать в подвал, убежище», — сказала игуменья.