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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 07:27
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Мирная встреча российских и украинских солдат на поле боя в Пасху попала на видео

Дрон заснял встречу бойцов ВС РФ и ВСУ в день пасхального перемирия под Работино

Российский беспилотник заснял встречу на поле боя эвакуационных групп российской и украинской армий в период действия пасхального перемирия. Как утверждается, всё произошло в районе Работино в Запорожской области прямо 20 апреля, в день Светлого Христова Воскресения.

Встреча эвакуационных групп ВС РФ и ВСУ. Обложка © VK / Русское оружие

Солдаты ВС РФ пришли забрать тела погибших товарищей, одновременно с ними туда пришли военнослужащие ВСУ. Обе группы пару минут постояли друг напротив группы и о чём-то спокойно поговорили, после чего развернулись и разошлись, забрав тела погибших.

Умные люди подсказали: Путин объяснил, почему Киев вдруг согласился на пасхальное перемирие
Умные люди подсказали: Путин объяснил, почему Киев вдруг согласился на пасхальное перемирие

Напомним, с 19 по 21 апреля президент РФ Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие. Киев режим тишины не соблюдал: удары наносились около 5 тысяч раз. Тем временем на украинских территориях не зафиксировали ни одной атаки в священную ночь. Пасхальное перемирие закончилось в ночь на 21 апреля. Путин сообщил о продолжении выполнения задач СВО.

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VK / Русское оружие

Татьяна Миссуми
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