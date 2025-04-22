Мирная встреча российских и украинских солдат на поле боя в Пасху попала на видео
Дрон заснял встречу бойцов ВС РФ и ВСУ в день пасхального перемирия под Работино
Российский беспилотник заснял встречу на поле боя эвакуационных групп российской и украинской армий в период действия пасхального перемирия. Как утверждается, всё произошло в районе Работино в Запорожской области прямо 20 апреля, в день Светлого Христова Воскресения.
Встреча эвакуационных групп ВС РФ и ВСУ. Обложка © VK / Русское оружие
Солдаты ВС РФ пришли забрать тела погибших товарищей, одновременно с ними туда пришли военнослужащие ВСУ. Обе группы пару минут постояли друг напротив группы и о чём-то спокойно поговорили, после чего развернулись и разошлись, забрав тела погибших.
Напомним, с 19 по 21 апреля президент РФ Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие. Киев режим тишины не соблюдал: удары наносились около 5 тысяч раз. Тем временем на украинских территориях не зафиксировали ни одной атаки в священную ночь. Пасхальное перемирие закончилось в ночь на 21 апреля. Путин сообщил о продолжении выполнения задач СВО.
VK / Русское оружие