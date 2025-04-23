«‎Ведьма» убита: В гибели актрисы из роликов киевской пропаганды обвинили насильников из ВСУ

В зоне СВО под Красноармейском (Покровском) убита украинская военнослужащая и актриса Елена Савельева, которая под камерами примеряла разные амплуа — от девушки-добровольца до «коренной одесситки», выступающей против русского языка. Одна из версий гласит, что убить её могли насильники из ВСУ, пишет DNRNEWS.

Елена Савельева в роли Ксении из Одессы. Фото © ICTV

Елена Савельева в роли Олеси из Торецка. Фото © Телеканал «1+1»

Савельева после начала СВО в 2022 году стала символом украинского патриотического контента. Девушка входила в группу актёров, игравших различные роли в телевизионных программах и новостных выпусках для поднятия духа украинцев или попыток очернить Россию. Елена сыграла коренную одесситку Ксению, выступающую против русского языка, бойца ВСУ Марьяну с позывным «Ведьма» и чудом спасённую из Торецка Олесю. О её смерти мало что известно, только то, что «последнюю роль» она сыграла под Покровском. При этом одновременно с Савельевой сообщается о ликвидации другой военнослужащей ВСУ — Анастасии Ефимовой.

Елена Савельева. Фото © Соцсети

«Елена Савельева с позывным «Ведьма» между выполнением физиологических нужд солдат укровермахта любила позировать с оружием. Под Покровском её разобрали на части. Причём не исключено, что это сделали сами ВСУшники», – пишет автор материла.