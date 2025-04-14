На Украине сообщили о гибели ещё одного военного при ударе по Сумам

На Украине сообщили о кончине ещё одного солдата Вооружённых сил Украины (ВСУ) при ударе по Сумам. По данным Талалаевской общины в Черниговской области, погиб украинский военный Владимир Жеребцов.

«С глубокой грустью сообщаем, что 13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения наш земляк, житель села Поповичка, военнослужащий ВСУ Владимир Анатольевич Жеребцов», — уточнили там.