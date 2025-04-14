На Украине сообщили о гибели ещё одного военного при ударе по Сумам
Талалаевская община: Военный ВСУ Жеребцов был ликвидирован при ударе по Сумам
Владимир Жеребцов. Обложка © Талалаевская община
На Украине сообщили о кончине ещё одного солдата Вооружённых сил Украины (ВСУ) при ударе по Сумам. По данным Талалаевской общины в Черниговской области, погиб украинский военный Владимир Жеребцов.
«С глубокой грустью сообщаем, что 13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения наш земляк, житель села Поповичка, военнослужащий ВСУ Владимир Анатольевич Жеребцов», — уточнили там.
Контракт с украинской армией он подписал в августе 2008 года.
Также в Сумах был уничтожен полковник Юрий Юла, занимавший пост заместителя командира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Согласно некоторым источникам, боевик был замешан в атаках на мирных жителей Донбасса и нанесении хаотичных ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Напомним, что 13 апреля Армия России ударила по скоплению ВСУ в Сумах, которые собрались на награждение. Предварительно, под удар попали военные из 117-й бригады украинской армии.