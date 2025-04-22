Дрон снял удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Горнальском монастыре
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.
Дрон снял сброс тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ в курском приграничье. Как утверждает телеграм-канал «Жесть Курск», на 13-секундной записи запечатлена территория Горнальского монастыря.
Бомба ударила по зданию, где засели солдаты противника. В соцсетях, связанных с ВДВ, утверждается, что ударом ВС РФ сорвали попытки ВСУ закрепиться на территории монастыря.
Напомним, 22 апреля стало известно, что российские военнослужащие в Курской области освободили осаждённый ВСУ Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Обитель стала последним прибежищем подразделений ВСУ, бегущих от Российской Армии к границе. Бои здесь продолжались более 10 дней. При этом ВСУ старались максимально разрушить православную святыню.