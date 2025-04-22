Дрон снял удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Горнальском монастыре

Дрон снял сброс тяжелой авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ в курском приграничье. Как утверждает телеграм-канал «Жесть Курск», на 13-секундной записи запечатлена территория Горнальского монастыря.

Бомба ударила по зданию, где засели солдаты противника. В соцсетях, связанных с ВДВ, утверждается, что ударом ВС РФ сорвали попытки ВСУ закрепиться на территории монастыря.