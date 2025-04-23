Дрон снял на видео заход наших штурмовиков под командованием Апостола в Горналь

Опубликован момент входа российских штурмовиков в населённый пункт Горналь в приграничном районе Курской области. Солдаты ВС РФ пробились туда с двух направлений, сообщает телеканал «Звезда».

Российский отряд засняли с беспилотника на подступах к селу Горналь. В штурмовой операции принимали участие военнослужащие 22-го полка, а возглавлял её командир с позывным Апостол.