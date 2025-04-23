Дрон снял на видео заход наших штурмовиков под командованием Апостола в Горналь
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Опубликован момент входа российских штурмовиков в населённый пункт Горналь в приграничном районе Курской области. Солдаты ВС РФ пробились туда с двух направлений, сообщает телеканал «Звезда».
Штурмовики заходят в Горналь. Видео © Телеканал «Звезда»
Российский отряд засняли с беспилотника на подступах к селу Горналь. В штурмовой операции принимали участие военнослужащие 22-го полка, а возглавлял её командир с позывным Апостол.
Горналь остаётся единственным населённым пунктом во всей Курской области, откуда боевиков ВСУ пока не выгнали. Отступить оттуда им будет крайне трудно, поскольку ВС РФ контролируют все пути отхода. Сейчас бои за контроль над селом идут весьма интенсивно.