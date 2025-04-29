Военный журналист Александр Сладков высказался о противостоянии России и стран НАТО, назвав, по его мнению, единственный способ удержать Запад от вмешательства во внутренние дела России.

По мнению военкора, если мы остановимся на полпути в вопросе Украины — без её полной демилитаризации и денацификации — это приведет к новой войне с той же Украиной. Запад вновь её подготовит. Единственный путь к спокойствию — создание суперсовременных Вооружённых сил с мощным подготовленным резервом.

Сладков подчеркнул, что в случае «половинчатой победы», без полного устранения угрозы, новый виток конфликта неизбежен. По его словам, противник уже сейчас активно отрабатывает сценарии захвата российских территорий.

«Они уверены, что мы не применим стратегическое ядерное оружие, а наши оперативно-тактические возможности для отражения агрессии остаются ограниченными, ведь мы продолжаем вести СВО», — добавил военкор у себя в Telegram-канале.