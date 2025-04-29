Россия вновь вынуждена вести борьбу с нацизмом, а точнее с «убогим рейхом», который стал последователем фашистской Германии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».

Медведев отметил, что Россия никогда не забудет великий подвиг советского народа, выковавшего ценой невероятных усилий Победу в Великой Отечественной войне. Хотя гитлеровского фашизма больше нет, однако его дело продолжает жить, и «мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительными наследниками — это киевский режим», подчеркнул замглавы Совбеза. Он напомнил, что именно западные спонсоры и покровители помогли нацизму в Киеве расправить крылья.

«Нонсенс ещё заключается в том, что теперь гибридную войну против нас дрожащими руками этого наркофюрера и его убогого рейха ведут наши бывшие союзники, с которыми когда-то пожимали руки наши отцы и деды, вместе освобождали европейские города», — добавил Медведев. По его словам, мир изменился в худшую сторону и стал опасным.