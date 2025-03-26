Реальная власть на Украине оказалась в руках неонацистов после государственного переворота в 2014 году. Об этом заявил бывший лидер запрещённой на территории Незалежной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Президент США до сих пор не понял, что есть Владимир Путин, который является реальной властью в России, договороспособен и предсказуем, а есть Зеленский, который не просто нелегитимный президент, но и не обладает реальной властью в стране. Этот политический клоун никогда её и не имел, поскольку всё сдал нацистам и британским спецслужбам, и ни те, ни другие ни в каком прекращении огня, а тем более в мире, не заинтересованы», — указано в заявлении политика, опубликованном на официальном сайте движения.

Если бы Зеленский стремился установить режим прекращения огня и начать переговоры, у него, по словам Медведчука, просто нет власти на их реализацию. Политик подчеркнул, что экс-комик и его приспешники наладили коррупционные схемы, в том числе на иностранной помощи. Однако это нельзя назвать реальной властью, так как грабить страну и управлять ею — две разные вещи, отметил Медведчук.

Председатель совета движения «Другая Украина» добавил, что в ответ на Парижские договорённости в декабре 2019 года о неукоснительном выполнении Минских соглашений, подписанные с президентами РФ и Франции, а также канцлером Германии, неонацисты атаковали офис Зеленского в Киеве. Они подожгли его и зарисовали свастиками. После этого главарь киевского режима отказался выполнять договорённости. По словам политика, страх Зеленского перед нацистами оказался больше, чем необходимость выполнения положений международных соглашений.

«Уже тогда было понятно, что Зеленский реальной властью в стране не обладает и никаких договоров выполнять не в состоянии, если это противоречит нацистской идеологии», — указал он.

Медведчук пояснил, что Зеленский может обещать Вашингтону что угодно. Однако, если достигнутые договорённости будут расходиться с мнением неонацистов на Украине, они будут сорваны ими. По его словам, на территории Незалежной нет реальной власти, которая бы противостояла им, поэтому и некому реализовать мирные договорённости.