Украине не удастся удержать Одессу у себя в составе, так как местные жители не хотят поддерживать киевский режим. Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — сказал он в беседе с ТАСС.

Жители всех этих регионов не отождествляют себя с политикой неонацизма, которую проводит Киев. Наверняка они не хотят подчиняться нынешним украинским властям, которые уже давно утратили легитимность, отметил Патрушев. Он добавил, что одесситы должны сами решить, каким они хотят видеть своё будущее.