Патрушев заявил о желании Одессы отделиться от Украины
Патрушев: Одесса не захочет в будущем остаться в составе Украины
Памятник Екатерине II в Одессе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roaming Pictures
Украине не удастся удержать Одессу у себя в составе, так как местные жители не хотят поддерживать киевский режим. Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев.
«Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — сказал он в беседе с ТАСС.
Жители всех этих регионов не отождествляют себя с политикой неонацизма, которую проводит Киев. Наверняка они не хотят подчиняться нынешним украинским властям, которые уже давно утратили легитимность, отметил Патрушев. Он добавил, что одесситы должны сами решить, каким они хотят видеть своё будущее.
Ранее депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что Одесса вернётся в состав России, когда иссякнут «запасы прочности» НАТО. Он считает, что город можно обойти с севера, заставив противника отступить. Такой манёвр продела Красная армия во время Великой Отечественной.