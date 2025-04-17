Одесса в будущем может стать частью России, когда именно это произойдёт — неизвестно, но «запасов прочности НАТО» может хватить ещё на несколько лет. Об этом в интервью aif.ru заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

«‎Но то, что все земли сейчас в той или иной форме, контролируемые террористической организацией «Украина», должны вернуться в Россию, а польская фальшивка «‎Украина – не Россия»‎ должна быть признана не просто преступлением, а поощрением террора, в этом я совершенно не сомневаюсь»‎, — сказал он.

Вассерман также объяснил, как именно может произойти передача Одессы под контроль России. Депутат предположил, что это случится так же, как в период Великой Отечественной войны, когда советские войска обошли город с севера, а немецкие силы оставили его.