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17 апреля, 06:24

История повторится опять: Вассерман просчитал сценарий передачи Одессы под контроль России

Депутат Госдумы Вассерман заявил, что Одесса может войти в состав России

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. Обложка © Life.ru

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. Обложка © Life.ru

Одесса в будущем может стать частью России, когда именно это произойдёт — неизвестно, но «запасов прочности НАТО» может хватить ещё на несколько лет. Об этом в интервью aif.ru заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

«‎Но то, что все земли сейчас в той или иной форме, контролируемые террористической организацией «Украина», должны вернуться в Россию, а польская фальшивка «‎Украина – не Россия»‎ должна быть признана не просто преступлением, а поощрением террора, в этом я совершенно не сомневаюсь»‎, — сказал он.

Вассерман также объяснил, как именно может произойти передача Одессы под контроль России. Депутат предположил, что это случится так же, как в период Великой Отечественной войны, когда советские войска обошли город с севера, а немецкие силы оставили его.

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Ранее Life.ru рассказал, что Одесса может перейти под российское влияние в рамках возможных мирных переговоров между Москвой и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп способен дать «добро» на подобные условия сделки в случае получения компенсаций в других стратегических сферах. При этом европейские страны, скорее всего, не смогут противодействовать сценарию.

Наталья Афонина
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