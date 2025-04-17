История повторится опять: Вассерман просчитал сценарий передачи Одессы под контроль России
Депутат Госдумы Вассерман заявил, что Одесса может войти в состав России
Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. Обложка © Life.ru
Одесса в будущем может стать частью России, когда именно это произойдёт — неизвестно, но «запасов прочности НАТО» может хватить ещё на несколько лет. Об этом в интервью aif.ru заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
«Но то, что все земли сейчас в той или иной форме, контролируемые террористической организацией «Украина», должны вернуться в Россию, а польская фальшивка «Украина – не Россия» должна быть признана не просто преступлением, а поощрением террора, в этом я совершенно не сомневаюсь», — сказал он.
Вассерман также объяснил, как именно может произойти передача Одессы под контроль России. Депутат предположил, что это случится так же, как в период Великой Отечественной войны, когда советские войска обошли город с севера, а немецкие силы оставили его.
Ранее Life.ru рассказал, что Одесса может перейти под российское влияние в рамках возможных мирных переговоров между Москвой и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп способен дать «добро» на подобные условия сделки в случае получения компенсаций в других стратегических сферах. При этом европейские страны, скорее всего, не смогут противодействовать сценарию.