Норвежское издание Steigan выдвинуло предположение о потенциальном включении Одессы в зону российского влияния в рамках возможных мирных договорённостей между Москвой и Вашингтоном. По мнению авторов публикации, администрация Дональда Трампа может согласиться на такой вариант при условии получения компенсаций в других стратегических сферах, при этом европейские страны вряд ли смогут эффективно противодействовать этому сценарию.

Аналитики подчёркивают стратегическое значение черноморского города, отмечая, что переход Одессы под контроль России теоретически способен стабилизировать военную и торговую навигацию в акватории Чёрного моря. В публикации особо указывается на непредсказуемую позицию Вашингтона: Трамп пока не конкретизировал географические параметры возможного урегулирования и может поддержать это решение, если сочтёт условия выгодными.

«Власти киевского режима, а также их европейские союзники весьма мрачно оценивают возможные результаты переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа», — говорится в статье.