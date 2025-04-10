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Регион
10 апреля, 13:48

МИД России поздравил Одессу с освобождением

МИД России поздравил Одессу с годовщиной освобождения от немецко-румынских войск

Вид на исторический центр Одессы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rombew

Вид на исторический центр Одессы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rombew

Российское Министерство иностранных дел напомнило о важной дате в истории — 10 апреля является Днём освобождения Одессы от немецко-румынских войск. В этот день в далёком 1944 году подразделения Красной армии под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского освободили город от фашистских захватчиков. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства.

«Бои шли за каждый квартал. При этом командование стремилось избежать лишних разрушений, поэтому на завершающем этапе Одесской операции применение артиллерии было ограничено», — сказано в посте.

В боях под Одессой бойцы Красной армии нанесли сокрушительное поражение 6-й немецкой армии и 3-й румынской армии.

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Ольга Сливченко
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