Российское Министерство иностранных дел напомнило о важной дате в истории — 10 апреля является Днём освобождения Одессы от немецко-румынских войск. В этот день в далёком 1944 году подразделения Красной армии под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского освободили город от фашистских захватчиков. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства.

«Бои шли за каждый квартал. При этом командование стремилось избежать лишних разрушений, поэтому на завершающем этапе Одесской операции применение артиллерии было ограничено», — сказано в посте.

В боях под Одессой бойцы Красной армии нанесли сокрушительное поражение 6-й немецкой армии и 3-й румынской армии.