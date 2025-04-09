МИД РФ провёл демарш поверенному в делах Эстонии из-за вандализма на кладбище
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Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Эстонии в Москве Яну Ванамельдер, выразив демарш в связи с очередным актом вандализма на Таллинском военном кладбище. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«В связи с очередным актом вандализма на Таллинском военном кладбище 7 апреля проведён демарш временному поверенному в делах Эстонии в России Яне Ванамельдер», — указали в дипведомстве.
Также в российском МИД подчеркнули, что Таллин «не сделал необходимых выводов» и не принял необходимых мер по вопросу осквернения надгробий советских военнослужащих, из-за чего ситуация продолжала ухудшаться.
Напомним, ранее в Эстонии экскаватором своротили монумент в честь павших моряков Красной армии. Как заявили в Посольстве РФ, 2 апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем директора Лилля совершили очередной акт государственного вандализма на военном кладбище в Таллине.