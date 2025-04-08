Песков назвал позором планы массового уничтожения военных памятников в Латвии
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Планы Риги по массовому уничтожению военных мемориалов в Латвии — это позор для страны и горе для народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, наверное, это позор для страны, и горе тому народу, который воюет со своей историей», — сказал он журналистам.
Напомним, латвийские власти, стремясь испортить празднование 80-летия Великой Победы 9 Мая, разрабатывают планы по массовому разрушению военных мемориалов на своей территории. Рига, движимая крайней русофобией, дошла до абсурдного решения — начать войну с памятью павших героев.