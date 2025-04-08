Планы Риги по массовому уничтожению военных мемориалов в Латвии — это позор для страны и горе для народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма, наверное, это позор для страны, и горе тому народу, который воюет со своей историей», — сказал он журналистам.