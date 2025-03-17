В минувшее воскресенье, 16 марта, в Латвии отмечался так называемый «День памяти латышских легионеров». Сотни человек приняли участие уже в традиционном шествии в честь местных нацистов, служивших Гитлеру в годы Второй Мировой войны.

В Риге провели шествие в честь латышских легионеров СС. Видео © Пятый канал

По данным Пятого канала, на шествии были замечены не только простое граждане с радикальными взглядами, но и политические деятели, в том числе депутат Сейма Янис Домбрава, бывший спикер Сейма Инара Мурниеце и вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. Некоторые семьи привели на неонацистское шествие детей.

Не обошлось шествие в честь латышских легионеров СС и без флагов Украины, а также Эстонии. Колонна стартовала от церкви святого Иоанна и под аккомпанемент песен в память о легионерах, направилась на площадь вокруг памятника Свободы, где состоялось возложение цветов. Антифашисты заранее получили предупреждение от властей о наказании за попытки сорвать шествие.