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Регион
17 марта, 10:51

В Риге провели шествие в честь латышских легионеров СС

В минувшее воскресенье, 16 марта, в Латвии отмечался так называемый «День памяти латышских легионеров». Сотни человек приняли участие уже в традиционном шествии в честь местных нацистов, служивших Гитлеру в годы Второй Мировой войны.

В Риге провели шествие в честь латышских легионеров СС. Видео © Пятый канал

По данным Пятого канала, на шествии были замечены не только простое граждане с радикальными взглядами, но и политические деятели, в том числе депутат Сейма Янис Домбрава, бывший спикер Сейма Инара Мурниеце и вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. Некоторые семьи привели на неонацистское шествие детей.

Не обошлось шествие в честь латышских легионеров СС и без флагов Украины, а также Эстонии. Колонна стартовала от церкви святого Иоанна и под аккомпанемент песен в память о легионерах, направилась на площадь вокруг памятника Свободы, где состоялось возложение цветов. Антифашисты заранее получили предупреждение от властей о наказании за попытки сорвать шествие.

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Ранее в Латвии разгорелись баталии из-за памятника фашисту в мундире СС. Официально в стране запрещено демонстрировать нацистскую символику, однако власти города Огре не хотят убирать запрещённые знаки и требуют изменить подход к вопросу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Girts Ragelis

Борис Эльфанд
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