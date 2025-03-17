В Риге провели шествие в честь латышских легионеров СС
В минувшее воскресенье, 16 марта, в Латвии отмечался так называемый «День памяти латышских легионеров». Сотни человек приняли участие уже в традиционном шествии в честь местных нацистов, служивших Гитлеру в годы Второй Мировой войны.
В Риге провели шествие в честь латышских легионеров СС. Видео © Пятый канал
По данным Пятого канала, на шествии были замечены не только простое граждане с радикальными взглядами, но и политические деятели, в том числе депутат Сейма Янис Домбрава, бывший спикер Сейма Инара Мурниеце и вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс. Некоторые семьи привели на неонацистское шествие детей.
Не обошлось шествие в честь латышских легионеров СС и без флагов Украины, а также Эстонии. Колонна стартовала от церкви святого Иоанна и под аккомпанемент песен в память о легионерах, направилась на площадь вокруг памятника Свободы, где состоялось возложение цветов. Антифашисты заранее получили предупреждение от властей о наказании за попытки сорвать шествие.
Ранее в Латвии разгорелись баталии из-за памятника фашисту в мундире СС. Официально в стране запрещено демонстрировать нацистскую символику, однако власти города Огре не хотят убирать запрещённые знаки и требуют изменить подход к вопросу.
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