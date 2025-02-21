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Регион
21 февраля, 12:59

В Латвии разгорелись баталии из-за памятника фашисту в мундире СС

Delfi: В Латвии требуют убрать нацистский шеврон с памятника легионеру СС Янумсу

В латвийском городе Огре хотят поставить памятник легионеру СС Вилису Янумсу в немецкой форме, сообщает Delfi. Однако официально в стране запрещено демонстрировать нацистскую символику, в том числе на шевронах, но местное самоуправление не хочет убирать фашистские знаки и требует изменить подход к вопросу.

«Если Огрский край утверждает, что это стилизованная форма и в то же время там есть нашивка легиона, то это просто исторически не соответствует фактам. Если это форма легиона, то на ней есть нашивка. Демонстрировать её запрещает закон», — ответил на это заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Эрикс Цинкус.

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Ранее власти Латвии закрыли доступ к сайту Международного детского центра «Артек», так как он может нести «угрозу национальной безопасности стране». В руководстве лагеря напомнили, что на отдых приезжают дети из разных стран, поэтому обвинения Латвии голословны.

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ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
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