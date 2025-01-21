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Регион
21 января, 09:57

Десантник ВСУ из Латвии осуждён в России за убийства и зверства в зоне СВО

В России суд заочно приговорил латыша Сверчкова к 14 годам тюрьмы за службу в ВСУ

Александр Сверчков. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

Александр Сверчков. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

Российский суд заочно осудил гражданина Латвии Александра Сверчкова, приговорив его к 14 годам тюремного заключения за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в составе Интернационального легиона. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Латвийской Республики Александра Сверчкова. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте)», — сказано в тексте.

Сверчков приехал на Украину в конце лета 2023 года и сразу прошёл боевую подготовку, после чего мужчину зачислили в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Обвиняемый успел повоевать в зоне СВО на разных участках фронта, а за наёмничество получил свыше 1,2 миллиона рублей.

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Ранее также сообщалось, что в России суд заочно арестовал полковника ВСУ Павло Розлача*, который отдал приказ обстрелять село Большое Солдатское в Курской области с помощью запрещённых кассетных снарядов, начинённых отравляющими веществами. Обвиняемый уже объявлен в международный розыск.

*Внесён в список террористов.

Татьяна Миссуми
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