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21 января, 09:30

Полковник ВСУ арестован за приказ ударить по курскому селу ядовитыми кассетами

Завершено следствие по делу Розлача* об атаке курского села ядовитыми кассетами

Павло Розлач*. Обложка © wikipedia.org / Виолетта Киртока

Павло Розлач*. Обложка © wikipedia.org / Виолетта Киртока

В России суд заочно арестовал полковника ВСУ Павло Розлача*, который отдал приказ обстрелять село Большое Солдатское в Курской области с помощью запрещённых кассетных снарядов, начинённых отравляющими веществами. Обвиняемый уже объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК РФ.

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ (вооружённых формирований Украины — прим. Life.ru) полковника Павло Розлача*. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещённого международным договором», — уточнили в ведомстве.

Как утверждает следствие, 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ нанесли удар по курскому селу кассетными боеприпасами с ядовитыми элементами удушающего действия. Приказ отдал Розлач*. По официальным данным, пострадали 19 человек. Сейчас расследование завершено, доказательства собраны, материалы переданы в суд.

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Ранее сообщалось, что американского гражданина, воюющего на украинской стороне, Томаса Патрика Крида заочно осудили за наёмничество. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте).

*Внесён в список террористов.

Татьяна Миссуми
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