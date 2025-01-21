Полковник ВСУ арестован за приказ ударить по курскому селу ядовитыми кассетами

В России суд заочно арестовал полковника ВСУ Павло Розлача*, который отдал приказ обстрелять село Большое Солдатское в Курской области с помощью запрещённых кассетных снарядов, начинённых отравляющими веществами. Обвиняемый уже объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК РФ.

«Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ (вооружённых формирований Украины — прим. Life.ru) полковника Павло Розлача*. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещённого международным договором», — уточнили в ведомстве.

Как утверждает следствие, 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ нанесли удар по курскому селу кассетными боеприпасами с ядовитыми элементами удушающего действия. Приказ отдал Розлач*. По официальным данным, пострадали 19 человек. Сейчас расследование завершено, доказательства собраны, материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что американского гражданина, воюющего на украинской стороне, Томаса Патрика Крида заочно осудили за наёмничество. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте).